Katy Perry y Orlando Bloom dieron la bienvenida a su hija Daisy Dove el 26 de agosto de 2020.

A casi dos años de ese maravilloso momento, la cantante ha reiterado que la maternidad le mostró la importancia del amor incondicional.

En una entrevista con Variety para su número de ‘El Poder de las Mujeres’, Perry dijo.

“Como artista, siempre he confiado en el amor, la aceptación y la validación del mundo exterior y eso, en última instancia, puede flaquear a veces. Cuando tienes un hijo, tienes a alguien que te mira y no sabe nada de tu currículum, no sabe nada de tu cuenta bancaria, no sabe nada, no le importa, y simplemente te quiere”.