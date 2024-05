Festival de Tribeca celebrará los 80 años de Robert De Niro

NUEVA YORK. El Festival de cine de Tribeca anunció este miércoles que celebrará los 80 años de uno de sus fundadores, el actor Robert De Niro, con una convención especial que incluirá la proyección de sus películas, conversatorios con otras estrellas del celuloide y una exposición.

El llamado “De Niro Con” tendrá lugar del 14 al 16 de junio, durante el festival, pero antes de esa fecha, a partir del día 6, ya se podrán ver en la sede un corto inmersivo sobre los personajes interpretados por el actor, ‘De Niro, New York’, y una muestra de objetos personales, ‘De Niro is an icon’.