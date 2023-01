El primer episodio de la serie “The Last of Us” tuvo 4.7 millones de espectadores, confirmó ayer HBO.

View this post on Instagram

The Last of Us, que se basa en el videojuego homónimo de PlayStation, tiene lugar 20 años después de la destrucción de la civilización moderna.

Joel (Pedro Pascal), un sobreviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena.

Además de Pascal y Ramsey, el show está protagonizado por Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett y Nick Offerman.