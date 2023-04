La prometida de Aaron Carter no acepta la versión oficial de la muerte del cantante

La autopsia de Aaron Carter acaba de confirmar que el cantante falleció ahogado en la bañera de su casa de California tras consumir una forma genérica de Xanax y difluoroetano, que se utiliza en las latas de aire comprimido y que también sirve como droga si se inhala.

Sin embargo, su antigua prometida Melanie Martin no termina de aceptar la versión oficial sobre la causa de su muerte porque le parece imposible que Aaron se metiera en la bañera voluntariamente sin desnudarse antes y, cuando su asistente doméstica le encontró inconsciente, estaba vestido.

“No voy a poder pasar página, aunque lo necesite mucho, porque yo no me lo creo. El forense me dijo que le encontraron con la ropa puesta. ¿Cómo podría haberse ahogado con la ropa puesta? Todavía tengo muchas más preguntas que me gustaría que se respondieran en relación con la investigación policial”, ha asegurado en declaraciones al periódico The Sun tras hacerse público el informe de la autopsia.

Melanie ha aceptado que lo más probable es que nunca obtenga respuesta a todas las preguntas que aún tiene acerca de la muerte de Aaron, de quien se separó en febrero de 2023, tres meses después del nacimiento de su único hijo en común: un niño llamado Prince en honor al fallecido Michael Jackson.