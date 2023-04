Exhiben a Yeri Mua por presumir botas de Astro Boy falsas

Hace unas semanas, unas botas rojas de la marca MSCHF se convirtieron en tendencia, a pesar de que también han sido objeto de memes y sorna en redes sociales, no obstante, su precio es considerado poco accesible, pues cuestan aproximadamente 6 mil pesos.

Por su parte, la cuenta del tiktoker Bryan Paik que se encarga de “desenmascarar” a celebridades que presumen accesorios de lujo o de marca pero que resultan ser falsos, exhibió a Yeri Mua porque sus botas rojas no son lo que parecen, es decir, son falsas. Y es que, dicho tiktoker ya ha usado dichas botas en su versión original y mostró una foto portándolas.

“Recientemente subió que tenía las botas de ‘Astroboy’, todo iba bien hasta que me di cuenta de que tenían varios detalles que no cuadraban. El primer detalle fundamental son las rayas de abajo, y creo que no tienen las palabras de MSCHF”, detalló el tiktoker. Asimismo, explicó que el color de las botas originales es un poco más opaco que las que muestra la influencer veracruzana.

Por su parte, Yeri Mua no le ha respondido al tiktoker, aunque, en la transmisión en vivo de Facebook donde mostró las botas recién desempacadas, comentó la veracruzana que se trataban de un regalo, aunque, no especificó que se trataran de una copia de las botas originales.