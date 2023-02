La Academia reconoce que actuó mal en caso de Will Smith

La Academia de Hollywood no tomó acciones hasta días después, cuando vetó a Will Smith de participar en la ceremonia de los Óscar durante los próximos diez años.

La audiencia presenció el acto estupefacta y minutos más tarde Will Smith subió de nuevo al escenario para recibir el premio a mejor actor por su trabajo en el filme “King Richard”.

La gala número 94 de los premios quedó marcada por la bofetada que Will Smith le propino al comediante Chris Rock en el escenario del Teatro Dolby , después de que este hiciera una broma acerca de la cabeza rapada de la esposa de Smith , Jada Pinkett-Smith.

“Lo que vivimos el año pasado fue inaceptable y nuestra respuesta no estuvo a la altura. Supuso un punto de inflexión para actuar con mayor transparencia y responsabilidad”, dijo Yang en el almuerzo de los nominados al Óscar 2023.

La presidenta de la Academia de Hollywood , Janet Yang , admitió este lunes que la organización gestionó mal el caso de la bofetada que Will Smith dio a Chris Rock durante la ceremonia de los Premios Óscar de 2022.

La presidenta admitió este lunes que la respuesta de la organización fue “inadecuada” y que en momentos de crisis era necesario actuar con “rapidez, compasión y decisión” a favor del sector cinematográfico.

“Esto es una familia y priman los valores de fe, unidad y solidaridad entre la industria y los espectadores”, añadió la presidenta, quien aseguró que la Academia ha “aprendido de sus errores”.

Durante el almuerzo se encontraban figuras como Steven Spielberg, nominado este año por su película “The Fabelmans”, y Tom Cruise, quien compite como productor por su trabajo en “Top Gun: Maverick”.

También el mexicano Guillermo del Toro, que este año asistirá a la gala por su película de animación “Pinocchio”, y Michelle Yeoh, actriz nominada al Óscar por su actuación en “Everything Everywhere All at Once”, entre otras personalidades.

La edición número 95 de los Premios Óscar se llevará a cabo el domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.).