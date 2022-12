La cantante hondureña Cesia Sáenz, ganadora del primer lugar del reality musical mexicano “La Academia 2022”, concedió una entrevista al actor y creador de contenido, Pedro Prieto.

Durante su charla con el influencer, la catracha sorprendió con sus declaraciones.

“Estoy ahorrando, porque yo tengo planes a futuro, tengo proyectos”, dijo Cesia Sáenz en la entrevista.

Seguidamente el presentador español le preguntó: “A ver, ¿cómo ahorras?”, a lo que Cesia respondió: “Soy muy tacaña, de hecho puedo arreglar ventiladores, puedo arreglar cargadores, de todo, soy tacañísima”, expresó entre risas.

”Para lo único que no soy tacaña es con mis hermanas, o con la comida, ahí si no soy tacaña. Ahí sí, yo me doy mis gustos”, agregó la artista hondureña.

Estilo propio

En la entrevista, Cesia también dijo que ha recibido constantes críticas por su forma de vestir.

“Me dijeron: Cesia, tienes que cambiar ya... A mi me gusta siempre andar a la contraria. Me gusta ir a la contra de la sociedad, yo me visto como quiero”, comentó.

“Me cayeron muchos mensajes de gente que decía, tienes que buscar un diseñador, ya Cesia, vístete como joven. Y yo dije ‘sera que me visto como viejita’... o sea no, a mi me gusta el tema de andrógina, que es como que no se sabe si es femenino o masculino, para mi no hay géneros, ni para el vestuario, me gusta ser yo misma”, aclaró.