Bad Bunny y Grupo Frontera arrasan con su canción “un x100to”

“ Me queda 1%, y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento/ Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo/ Baby, pa’ qué te miento; eso de que me vieron feliz no, no es cierto/ Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti ”, comienza el tema.

Letra:

Me queda un por cientoY lo usaré solo para decirte lo mucho que lo sientoQue si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempoBaby, ¿pa’ qué te miento?Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto

Ya nada me hace reírSolo cuando veo las fotos y los videos que tengo de tiSalí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti

Prendo para irme a dormirPorque duermo mejor si sueño que estás aquíSi supieras que te escribíNo he mandado los mensajes, siguen todos ahí

Wow, qué mucho me ha costao.. Quizás te hice un favor cuando me fui de tu ladoBorracho viendo tus fotosMe duele ver que tú sí has mejorado

No tienes días grises, ya no te duelen las cicatricesY yo pensando si decirte que

Me queda un por cientoY lo usaré solo para decirte lo mucho que lo sientoQue si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempoBaby, ¿pa’ qué te miento?Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto

Ey, hace tiempo no pensaba en tiBorracho a tu Insta me metíBaby, ya yo sé que a ti te va bienQue de mí tú no quieres saber, ey, ey

Viviendo en un infierno que yo mismo incendiéJugando contigo como si fuese el diezSiento que ya no estoy en tu corazónAhora estoy en tu’ pie’ rogándoteEn el tequila ahogándome

Lo’ muchacho’ están invitándome a salirLa paso bien, pero siempre termino extrañándoteEn el tequila ahogándome, eyLas morritas texteándome, eyQue dónde es la peda hoy, pero

Me queda un por cientoY lo usaré solo para decirte lo mucho que lo sientoQue si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempoBaby, ¿pa’ qué te miento?Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto, ey

Y eso esGrupo FronteraY el compa Bad Bunny