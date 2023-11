Autobiografía de Barbra Streisand, entre lo más vendido

Las memorias de la actriz y cantante Barbra Streisand, tituladas “My name is Barbra”, se han encaramado en el puesto número 3 de los más vendidos en Amazon nada más salir a la venta este martes en Estados Unidos.

Y ello pese a que es un libro de 970 páginas en un solo volumen -el editor se negó a que fueran dos- y sale al precio de 41,50 dólares en Amazon, casi 50 en librerías estadounidenses.

La editorial Penguin Random House lo presenta como las memorias definitivas de una mujer de 81 años, una “leyenda viva” cuya carrera de seis décadas ha transitado entre la canción popular a la televisión y el cine, y dice que “como ella misma, el libro es sincero, divertido, tozudo y encantador”.

El título tiene poco de original: “My name is Barbra” ya fue el nombre de un programa de televisión que ella protagonizó para la cadena CBS y que la catapultó a la fama en 1965; con las piezas que interpretaba en el programa sacó un disco con el mismo nombre, y fue tal el éxito que tuvo una segunda edición llamada “My name is Barbra, Two” con temas nuevos.

El diario The New York Times le dedica hoy un largo artículo de un reportero que viajó hasta la casa de Streisand en Malibu (California), quien dice que es un libro lleno de historias sobre el mundo del cine y de la televisión que ella conoció desde dentro, rodajes, disputas con colaboradores, sus maridos y, de manera omnipresente, su pasión por la comida y más concretamente los helados.

“La mujer que lo ha escrito -dice el reportero- es alguien en contacto consigo misma, y que ama ser ella misma”, pero alaba su prosa como “divertida y sorprendente”.

Streisand, amada por su voz y sus recordados papeles en películas como “Chica rara”, “Nace una estrella” y “Tal como éramos”, habla sobre las presiones de la industria y la doble moral para las artistas: “A veces sentía que mi nariz obtenía más prensa que yo”, escribió.

“Desearía poder decir que nada de esto me afecto, pero sí lo hizo. Incluso luego de estos años, todavía me duelen los insultos y no puedo creer en los elogios”, escribe Streisand en fragmentos publicados en la revista People.

“Supongo que cuando te vuelves famosa, te conviertes en propiedad pública. Eres un objeto que debe ser examinado, fotografiado, analizado, diseccionado... y la mitad del tiempo no reconozco a la persona que retratan. Nunca me acostumbré a eso, y trato de evitar leer cualquier cosa sobre mí”.

Además habla sobre sonados romances, como los que mantuvo con su exesposo Elliot Gould -con el que tiene un hijo, Jason-, Marlon Brando o el ex primer ministro canadiense Pierre Trudeau.

“En el fondo, yo también quería un romance, pero he dejado que mi trabajo se imponga. Tiendo a usar el trabajo como un sustituto de las relaciones”, escribe.

Por cerca de un cuarto de siglo ha estado casada con el actor James Brolin. “Jim y yo nos conocimos en un punto de mi vida en el que básicamente ya me había dado por vencida en encontrar a alguien. Y francamente, estaba bien sola. Tenía mi hijo, grandes amigos que me daban compañía, mi trabajo era significativo, y amaba mi nueva casa en Malibú con vista al océano”, dijo.

Streisand dijo que el hecho de escribir ella misma la historia de su vida ha sido “la única manera de tener cierto control sobre mi vida”.

“Este es mi legado”, le dijo a la BBC. “Escribí mi historia. No tengo que hacer más entrevistas después de esto”.

