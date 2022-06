Hace unas semanas se hizo pública la separación de Shakira y Gerard Piqué tras casi 12 años de relación y dos hijos en común.

A partir de ese momento, los rumores que apuntan a una supuesta infidelidad por parte del futbolista se han multiplicado hasta el punto de relacionarle incluso con una joven camarera de 20 años con la cual se dice que podría mantener un romance.

A pesar de las habladurías, Shakira no ha perdido la sonrisa ni un momento en las apariciones públicas que ha realizado desde que se confirmó su regreso a la soltería y sigue adelante con su vida con total normalidad, centrada en los éxitos de su carrera musical.

A diferencia de Piqué, por el momento a ella no se le ha relacionado con alguna persona; no obstante, pretendientes no le faltan y recientemente ha recibido una declaración de amor en la puerta de su casa.