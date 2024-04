Fallece Eleanor Coppola, esposa de Francis Ford Coppola, a los 87 años

Falleció Eleanor Coppola. La premiada cineasta de 87 años, casada con el director de ‘El Padrino’ Francis Ford Coppola desde 1963, falleció este viernes en su casa de Rutherford, California, rodeada de su familia.

Hasta el momento no se ha revelado ninguna causa de muerte.

Eleanor y Francis se conocieron mientras trabajaban en el set de su película de terror de 1963 ‘Dementia 13’.

Tuvieron tres hijos juntos: su hijo Gian-Carlo, quien murió en un accidente de navegación en 1986 a la edad de 22 años, su hijo Roman, de 58 años, y su hija Sofía, de 55 años.

Eleanor ganó un Emmy en 1992 por logros individuales destacados, por la dirección de su documental detrás de cámara de la película de 1978 de su esposo ‘Apocalypse Now’.

Hablando sobre ‘Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse’ en 1997, le dijo a Deadline: ‘El comienzo de la idea cinematográfica para mí fue ciertamente documentar -Apocalypse Now-. No tenía idea. Había hecho algunas pequeñas películas artísticas a principios de los 70, pero cuando compré esta cámara en Filipinas, me quedé hipnotizada mirando por el visor. Realmente respondí a eso, así que hice diferentes documentales, porque siempre me encantó fotografiar’.

Los tres hijos de ella y Francis aparecieron en sus películas.

Giancarlo había estado trabajando en fotografía de segunda unidad antes de su muerte, Roman dirigió varias películas y es presidente de la compañía cinematográfica de su padre, American Zoetrope, y Sofía es la aclamada cineasta, directora de películas como ‘Lost In Translation’ y ‘Priscilla’, la cual dedicó a su madre.

Se saltó el Festival de Cine de Nueva York para asistir a la proyección de su película ‘Priscilla’ para pasar tiempo con su madre en octubre del año pasado.

En una declaración leída por el productor Youree Henley en ese momento, Sofia dijo: ‘Lamento mucho no estar allí con ustedes, pero estoy con mi madre, a quien está dedicada esta película’.