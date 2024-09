Jay Wheeler se convierte al cristianismo

“No quiero que la gente piense que me aproveché de este momento para tomar esta decisión”, explicó entre sollozos. “Llevaba días, meses queriendo hacerlo, pero no sabía cómo por mi carrera y todo lo que implica la marca ‘Jay Wheeler’. No quería seguir siendo el mismo”.

Jay Wheeler destacó que uno de los momentos más impactantes fue cuando descubrió que un amigo suyo, que no se había percatado que era él, había presenciado el accidente. Este evento fue un claro indicativo para el cantante de que había llegado el momento de actuar.

A pesar de las críticas que prevé recibir por no predicar inmediatamente desde sus plataformas, Jay Wheeler ha dejado claro su compromiso: “Lo que pueda modificar, lo que pueda arreglar, lo voy a hacer. Música para Dios la voy a hacer”.