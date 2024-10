Hija de Elvis Presley congeló el cadáver de su propio hijo durante dos meses

Una tétrica confesión fue realizada por Lisa Marie Presley en sus memorias, al señalar que durante dos meses mantuvo bajo congelación el cadáver de su hijo, Benjamin Keough, antes de decidir dónde iba a enterrarlo.

El macabro testimonio consta en las páginas de From Here to the Great Unknown, el libro de memorias de Lisa Marie Presley que completó su hija Riley, tras la muerte de la heredera de Elvis Presley, en 2023.

Según el texto, Lisa Marie se encontraba muy consternada por la muerte de su hijo, lo que la llevó a una gran depresión, por lo que no tenía claridad sobre cómo despedirse de su vástago, así que decidió mantenerlo bajo congelación.