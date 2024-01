Piden que Héctor Sandarti regrese a conducir ‘La casa de los famosos’

La cuarta temporada de La casa de los famosos, en su versión de Telemundo, se está desarrollando con éxito, sobre todo por la participación del polémico Alfredo Adame, pero hay un elemento que ha generado tristeza entre los espectadores: la ausencia de Héctor Sandarti en la conducción.

El presentador guatemalteco se ganó el cariño de los seguidores del reality durante las tres primeras temporadas, donde coincidió en su rol de presentador con Jimena Gállego, pero para esta edición lo sustituyó Nacho Lozano.

En las más recientes publicaciones de Héctor Sandarti en Instagram, muchos seguidores se han pronunciado a través de comentarios donde lamentan su ausencia en la conducción del reality o le piden que regrese.

Ante las peticiones de los espectadores para que vuelva a La casa de los famosos, el conductor decidió publicar un video con su reacción: “No planeaba hacer este video, pero decidí hacerlo porque realmente me siento conmovido y muy agradecido por la cantidad de mensajes y comentarios que recibí”.

“Yo no había querido pronunciarme sobre mi salida pero me hicieron una entrevista donde dije que la decisión no había sido mía y lo sostengo, la decisión no fue mía. Pero lo importante es todo el cariño que recibí ayer”, acentuó.

Sandarti dijo que el reality es “un show que amo, que amé y que disfruté hacer esas tres temporadas con un equipo de gente increíble. Ya me comuniqué con Jimena y con todos mis productores para desearles el mejor de los éxitos”.