El “Titi”, fascinado por las hondureñas y una graciosa anécdota con la Policía

Asimismo, el colombiano contó una anécdota que vivió con unos agentes de la Policía Nacional en Tegucigalpa cuando andaba en busca de algo para cenar cena.

“(...) Me llevó a un parque en el centro de Tegucigalpa, ahí me comí una baleada a la 1:30 am y cuando íbamos saliendo nos apareció la Policía. Bajamos el vidrio y yo dije ‘¿Qué hubo, papito? (Soy) Colombiano’. ¡El Titi! Me dijo. ‘El mismo. No vengo cargado, eso es en la novela’”, recordó entre risas.

Luego de eso, los policías escoltaron a Pernía hasta el hotel en donde se hospedó y también se tomaron fotografías con él, según reveló.