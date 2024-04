Drake Bell explica por qué se declaró culpable de acosar a una menor

El actor Drake Bell, de 37 años, reveló recientemente que había sufrido abusos sexuales continuados durante sus años como estrella infantil de la factoría Nickelodeon.

Su agresor fue un entrenador de diálogos llamado Brian Peck, quien se extralimitó con el intérprete, de tan sólo 15 años por entonces, durante varias noches en las que el joven se quedaba a dormir en su casa con el consentimiento de sus padres.

El artista, que protagonizó series como ‘Josh y Drake’ o ‘El show de Amanda’, se ha explayado sobre los entresijos de tan dramática experiencia en una serie documental titulada ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’.

Entre otras confesiones, Drake Bell ha admitido que ese trauma influyó notablemente en la adicción a las drogas que acabó desarrollando en años posteriores.