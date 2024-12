Dolly Parton celebra su aniversario de bodas en un restaurante McDonald’s

La cantante de ‘Jolene’ señaló: “Me encanta la comida mexicana y punto. Pero vamos, vamos a sentarnos a una cabina, si es un aniversario o simplemente a veces un sábado. Sabemos dónde ir antes de que llegue la multitud. No me gustan las grandes multitudes”.

Al respecto, Dolly señaló: “Todo el mundo quiere a Carl. No quiere que le cuente nada al mundo sobre él, así que ya está. Puedo hablar lo que quiera, pero él dirá: ‘Déjame fuera de todo el maldito asunto’”.

Dolly reveló anteriormente que sus fans le preguntan si su marido existe realmente.

La galardonada cantante siempre ha mantenido su matrimonio fuera de los focos, y algunas personas todavía dudan de si Carl es realmente real.

Así lo dijo a ‘Entertainment Tonight’ en 2020: “Mucha gente ha pensado eso a lo largo de los años, porque él no quiere ser el centro de atención en absoluto. Simplemente no es quien es. Es una persona tranquila y reservada, y pensó que si alguna vez salía a la luz, no tendría ni un minuto de paz, y en eso tiene razón”.