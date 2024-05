Daniel Radcliffe reafirma su apoyo a la comunidad transexual

El actor Daniel Radcliffe, protagonista de ‘Harry Potter’, se ha pronunciado una vez más sobre el conflicto latente que mantiene, desde hace unos cuatro años, con la escritora JK Rowling, autora de la exitosa saga literaria en la que se basan las películas.

Lo cierto es que ambos no han vuelto a hablar desde que comenzara su agrio cruce de declaraciones. Todo comenzó cuando la autora británica compartió en 2020 una carta en la que criticaba abiertamente las propuestas -políticas, sanitarias y culturales- concebidas para favorecer la integración de las personas transexuales.

Rowling ha dejado meridianamente claro que se opone al uso de bloqueadores hormonales en menores para facilitar su transición, además de alertar sobre los supuestos peligros de que las mujeres trans utilicen en igualdad de condiciones con el resto los baños públicos, vestuarios y otros espacios considerados seguros para las mujeres.

La respuesta de Radcliffe, así como de Emma Watson, Rupert Grint y otros destacados miembros del elenco, fue rotunda: todos expresaron sin ambages su apoyo a la comunidad trans y arremetieron duramente contra la escritora por una visión que consideraban reaccionaria y dañina para un colectivo marginado, que presenta altas tasas de suicidio.

El intérprete de 34 años ha reconocido ahora que se siente muy decepcionado con su antigua mentora, más si cabe por la estrecha amistad que les unió y la gran admiración que sentía por ella. “Es muy triste”, ha respondido así en su última entrevista a The Atlantic.

“En último término, porque pienso en la persona que conocí, en las veces que estuvimos juntos, en los libros que escribió y en el mundo que creó. Todo ello me parecía profundamente empático”, ha lamentado.

Los partidarios de JK Rowling han arremetido en más de una ocasión contra el trío protagonista de las películas, acusándoles de haber “traicionado” a la persona sin cuyos personajes no habrían alcanzado la fama planetaria.

De forma muy diplomática, Daniel Radcliffe se ha mostrado agradecido a la autora por el papel decisivo que ha jugado en su carrera profesional, antes de advertir, sin embargo, que nada le hará renunciar a sus principios.

“’Harry Potter’ no existiría sin ella, así que mi vida habría seguido probablemente un camino muy distinto de no haber sido por esa persona. Pero eso no significa que tenga que hipotecar mis convicciones durante el resto de mi vida”, se ha reafirmado.

En lo que a Rowling respecta, el pasado mes de marzo la escritora dejó patente su rencor hacia “todas esas celebridades que se alinearon con un movimiento concebido para erosionar los derechos duramente conquistados por las mujeres”, por las biológicas, se entiende.

Parece que Rowling no está dispuesta a olvidar ni a perdonar a sus antiguos pupilos.