Dakota Fanning cree que le hacían preguntas ‘muy inapropiadas’ cuando era niña

Dakota Fanning cree que le hacían preguntas “muy inapropiadas” cuando era una estrella infantil.

La estrella de ‘I Am Sam’, de 30 años, hizo su debut en televisión a los seis años en 2000 y ahora ha dicho a la revista The Cut que pasó por una fase inquietante cuando la interrogaban sobre su vida y su fama mientras crecía bajo los reflectores.

Así dijo: “Recuerdo que los periodistas me preguntaban en entrevistas a una edad temprana: ‘¿Cómo evitas convertirte en una chica sensacionalista? Me hacían preguntas muy inapropiadas. Cuando era niña me hicieron una entrevista y me preguntaron: ‘¿Cómo es posible que tengas amigos? Fue como: ‘¿Eh?’”.

Al hacer referencia a estrellas infantiles del pasado cuyas duras crianzas han arrojado luz sobre cómo sus vidas se vieron afectadas por la fama, añadió: “Siento mucha compasión por las personas que han sido convertidas en ejemplos. Si la sociedad y los medios de comunicación no hubieran desempeñado su papel, ¿quién sabe que hubiera pasado?”.