Cheryl Cole despide a Liam Payne con emotivo mensaje en Instagram

“Me rompe aun más el corazón no poder protegerlo de eso en su futuro”, aseguró, la cantante. También imploró lo siguiente::

“Liam no solo era una estrella del pop y una celebridad, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y el padre de nuestro hijo de 7 años. Un hijo que ahora tiene que enfrentarse a la realidad de no volver a ver a su padre”, añadió.

“En este momento indescriptiblemente doloroso, mientras trato de navegar por este evento devastador y trabajar a través de mi propio dolor, me gustaría recordar amablemente a todos que hemos perdido a un ser humano”, escribió Cole.

Cheryl Cole , exnovia y madre del hijo de Liam Payne , Bear , compartió en Instagram una conmovedora despedida para el exintegrante de One Direction . En su mensaje, Cole expresó su profundo dolor por la pérdida y pidió a todos recordar que Liam era más que una celebridad.

Cheryl Cole, nacida el 30 de junio de 1983 en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, es una destacada cantante, bailarina y personalidad televisiva británica. Su carrera despegó en 2002 cuando se unió al grupo femenino Girls Aloud, formado a través del programa de televisión “Popstars: The Rivals”. Girls Aloud rápidamente se convirtió en uno de los grupos más influyentes de la música pop en el Reino Unido, con múltiples éxitos en las listas musicales.

Después de la disolución de Girls Aloud, Cheryl lanzó su carrera como solista con gran éxito. Su primer álbum, “3 Words”, lanzado en 2009, incluyó el sencillo “Fight for This Love”, que alcanzó el primer lugar en las listas británicas y se convirtió en el sencillo más vendido de ese año en el Reino Unido. Continuó su éxito con álbumes como “Messy Little Raindrops” y “A Million Lights”, consolidándose como una de las artistas femeninas más exitosas del país.

Además de su carrera musical, Cheryl ha sido una figura prominente en la televisión británica. Fue jueza en el popular programa de talentos “The X Factor”, donde conoció a Liam Payne, quien más tarde se convertiría en su pareja y el padre de su hijo, Bear. Su participación en el programa la convirtió en una figura aún más conocida y querida por el público.