La gala de los Critics Choice Awards pretende asaltar el segundo lugar entre las premiaciones de cine y televisión, que usualmente le otorgaba la comunidad a los Globos de Oro.

Pero ahora, después de la crisis en que cayeron los premios de la prensa extranjera en Hollywood, el CEO de la Asociación que entrega los Critics, Joey Berlin, afirmó en entrevista que esta es su oportunidad de trascender. ”Por 25 años hemos estado compitiendo con los Globos de Oro, que han sido considerados los segundos premios más importantes después de los de La Academia. Ellos tuvieron sus escándalos y puedo prometer que tenemos una alta calidad y que los ganadores estarán en nuestra ceremonia. Puedo asegurar que todos nuestros nominados van a estar ahí y muchos de ellos van a aceptar sus premios”, aseguró Berlin en entrevista vía telefónica.

La gala se celebra en el Century Plaza de Los Ángeles, y es transmitida por TNT y la plataforma HBO Max, donde se almacenará durante tres meses. La actriz y comediante Chelsea Handler funge como conductora, en una fiesta donde “Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo” (“Everything Everywhere All at Once”) lidera las nominaciones en 14 categorías. ”La marca de los Globos de Oro sigue siendo grande y quizá su audiencia sea mayor, pero en cuanto a la industria del entretenimiento y Hollywood, nuestros premios son más significativos. A ninguno de nuestros miembros se les paga para ser votantes, se les paga para ser críticos y reporteros de entretenimiento, lo estamos haciendo muy bien”, explicó el CEO de la Critics Choice Awards Association.

Entre los nominados se encuentran muchos latinos, como Guillermo del Toro por su cinta de animación “Pinocho”, además de Alejandro González Iñárritu, con “Bardo”, en la categoría de Mejor Película Extranjera. Berlin destacó que aproximadamente el 50 por ciento de los 600 votantes pertenece a la comunidad latina. ”La asociación de críticos es muy diversa, tenemos una comunidad latina que representa los intereses del grupo. Hay maravillosos shows y películas que se hacen en Latinoamérica que celebramos y premiamos, es parte de lo que somos”.