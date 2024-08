Carla Calderón sobre filme de Riccy: “Es un compromiso humano, espiritual, se lo debemos”

En 1991, la estudiante de la Normal Mixta, Riccy Mabel Martínez, fue brutalmente asesinada y su caso conmocionó al país entero.

Ahora, 33 años después, la directora hondureña Carla Calderón inició con las grabaciones para llevar su historia a la pantalla grande, pero más allá de representar la crudeza del caso, la cineasta asegura que el proyecto es un homenaje a Riccy, y una celebración de lo que era su vida antes de que le arrebataran sus sueños e ilusiones.

En una entrevista con LA PRENSA, Carla Calderón cuenta más detalles sobre este nuevo reto cinematográfico, cuyas grabaciones iniciaron el pasado mes de junio.

“Cuando yo estuve haciendo mi primera película en 2006, yo tenía a alguien que trabajaba conmigo, Yolanda Portillo, ella es periodista. Ella me contó la historia de Riccy, y quedé fascinada, sobre todo por la falta de justicia, pues al día de hoy el crimen sigue impune. Me dediqué a investigar, llevo 18 años investigando, luego conocí a la familia, pero en el momento que los conocí a ellos, no me podían dar permiso porque los padres seguían con vida, y sus familiares no querían que ellos pasaran por ese tremendo dolor. Cuando fallecen los padres, la familia se reúne y dice: “ya es hora de darle a Carla los derechos”.