Cardi B se gasta 20.000 dólares en un parque infantil para sus hijos

Aunque hace unos días dejó bien claro que no iba a permitir que sus retoños vivieran en una burbuja de privilegios, lo cierto es que Cardi B ha demostrado en infinidad de ocasiones que no le tiembla el pulso a la hora de hacer grandes desembolsos de dinero, ya sea para darse un capricho o, como en este caso, para que sus hijos Kulture y Wave disfruten de lo lindo en estos ociosos días de verano.

En su última entrevista al New York Times, la estrella del rap ha presumido de lo volcada que está con su prole, fruto de su azaroso matrimonio con el también rapero Offset, y de lo que le agrada verles felices: “Acabo de comprarles un parque infantil, es enorme. Y me he gastado 20.000 dólares en ello. Por supuesto, no es lo más caro que he comprado nunca. Pero por eso trabajo tan duro, por mis hijos”, ha revelado en su charla con el medio.

La intérprete neoyorquina, quien visita con frecuencia su antiguo barrio del Bronx para que sus niños no pierdan el vínculo con sus familiares y sus orígenes, ha admitido que no cree que sea mejor madre por hacerles valiosos regalos. Eso sí, ver su entusiasmo y su agradecimiento en sus ojos le hace sentirse inmensamente feliz.

”Gastar demasiado en tus niños no significa que seas una gran madre, pero te hace sentir bien. Además, sientes que estás viviendo los sueños de tu infancia”, ha apuntado la diva, quien procede de un entorno familiar muy humilde .Obviamente, disfrutar de una posición económica muy acomodada ha ayudado a Cardi B a satisfacer todos esos deseos y objetivos que se marcó en su adolescencia.

No obstante, hace tan sólo unos meses, la artista confesaba que no era necesariamente más feliz ahora que hace cinco años, cuando saltó al estrellato con su exitoso single ‘Bodak Yellow’.Por una parte, la cantante no tiene que preocuparse ya por su futuro financiero o el de su familia, pero por otro lado la fama ha acabado pasándole factura a nivel psicológico y emocional. “Todo lo que quiera comprar, puedo hacerlo. No me tengo que preocupar por el futuro. Pero como aspecto negativo puedo decir que, aunque soy feliz, soy un poco menos feliz que hace dos o tres años, cuando tenía menos dinero. Siento que mi vida ya no es mía, le pertenece al mundo”, señalaba.