Camila Cabello, de 25 años, habló sobre su ruptura con Shawn Mendes, de 23, en una entrevista para Apple Music 1 junto a Zane Lowe.

”Mis prioridades han fluctuado y mi enfoque ha ido cambiando a lo largo de mi vida. Esos años en los que estuvimos saliendo, mientras escribía este álbum e incluso ahora, mi enfoque es: ‘¿Cómo puedo llegar a ser una persona completa?”, compartió la cubana.

Durante la conversación confesó que la canción “Bam Bam”, corte de su placa que se estrena el 8 de abril, está dedicada a la ruptura.

“Siento que por fin estoy en un punto en el que he vivido experiencias, he ido a terapia, he trabajado muchísimo y ahora he conseguido estar bien. No necesito que las cosas sean perfectas para disfrutar mi vida. Eso es de lo que trata esta canción y casi todo el resto del álbum”, recalcó.

Los primeros versos de su tema se volvieron virales en las redes y llevaron a pensar a muchos lo que ahora ha confirmado la cantante: “Dijiste que odiabas el océano / Pero ahora estás surfeando / Dije que te amaría de por vida / Pero acabo de vender nuestra casa”.