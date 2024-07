¿Y Ben? Jennifer López comparte fotos y videos de su cumpleaños número 55

Jennifer López se siente “increíblemente bendecida” por tener millones de fans.

La intérprete de ‘Waiting For Tonight’ celebró su 55 cumpleaños el jueves 24 de julio y, a primera hora de la mañana, confesó que no pudo contener las lágrimas de alegría después de que algunos de sus fans colocaran una valla publicitaria en su honor en Nueva York.

A través de su cuenta en Instagram, la cantante escribió: “He estado viendo todas sus felicitaciones de cumpleaños, preciosos videos y mensajes durante toda la noche y esta mañana desde todas partes del mundo. He reído, sonreído, derramado algunas lágrimas, y cuando vi la valla publicitaria en Times Square, me sentí completamente abrumada. Realmente tengo los mejores y más increíbles fans del mundo. Nunca podría expresar lo conmovida que estoy o lo increíblemente bendecida que me siento porque formen parte de mi vida. Muchísimas gracias”.