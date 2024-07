Bella Thorne culpa al uso de Ozempic de ‘establecer estándares de belleza inalcanzables’

Bella Thorne culpa al controvertido medicamento Ozempic de “establecer estándares de belleza inalcanzables”.

La actriz de 26 años ha admitido que ha luchado con problemas de imagen corporal durante un tiempo y está convencida de que ver a otras personas que están usando el medicamento para la diabetes para adelgazar ha agravado sus preocupaciones.

A través de su cuenta en Instagram, la también modelo explicó: “Así que no me he sentido bien con mi cuerpo en un tiempo, especialmente por el uso de Ozempic. Es como el establecimiento de todas estas normas de belleza locas que nadie puede alcanzar a menos que uses Ozempic”.

Bella Thorne aseguró que hace ejercicio todos los días y ahora se siente mejor, pero todavía está molesta por los problemas que afirma que Ozempic está causando.

Y añadió: “He nadado todos los días, he sudado todo lo que he podido y he caminado por todas partes. Y por fin me siento bien conmigo misma, ¿vale? Por fin me siento bien, así que Ozempic, ya puedes irte”.