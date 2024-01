Bad Bunny da cátedra de negocios en universidad de Florida

Benito pretendió pasar desapercibido con un pañuelo gris y lentes de sol que cubrían la mayor parte de su cara, sin embargo, un par de alumnos no tardaron en descifrar la identidad del intruso en la sala de conferencias.

“Olvidé lo que iba a decir... En inglés, en español me acuerdo”, confesó Bad Bunny entre risas. Por lo que una estudiante no dudó en ser su traductora para el resto de la conferencia.

El ‘Conejo malo’ dio una charla sobre su carrera artística y su experiencia como empresario para acompañar a su amigo, el millonario hotelero David Grutman.

Durante la conferencia, ambos amigos compartieron anécdotas como la ocasión en que el empresario presentó a Bad Bunny y al rapero Drake, tras lo cual ambos grabaron el sencillo “Mia”, así como detalles de algunos proyectos en conjunto.

Al terminar el evento, Bad Bunny de inmediato volvió a colocarse los lentes oscuros y el pañuelo con el que pretendía ocultar su identidad, se despidió amablemente de todos los universitarios que seguían asombrados por su presentación.

En redes sociales, no obstante, hay muchas opiniones divididas sobre este momento, ya que algunos usuarios opinan que Bad Bunny no tiene la preparación para hablar de negocios en una conferencia para estudiantes universitarios, mientras que otros expresan que al contrario, que el intérprete de Titi me preguntó es un buen ejemplo sobre cómo mantener su propio negocio.