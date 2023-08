Así evita Drew Barrymore que sus hijas se enganchen a las pantallas

La actriz Drew Barrymore no es una “gran fan” de la tecnología, al menos no de las ‘tablets’ y teléfonos inteligentes que tanto marcan nuestra vida.

A fin de evitar un uso excesivo y prolongado de estas herramientas por parte de sus hijas, las pequeñas Olive y Frankie, de 10 y nueve años, respectivamente, la intérprete y presentadora ha tomado una decisión algo drástica, pero sin duda efectiva.

Excepto en los escasos momentos del día en que las deja utilizarlas, las ‘tablets’ de las niñas se encuentran normalmente bajo una estricta custodia. Para prevenir cualquier infracción de las normas, la artista guarda estos aparatos en una caja fuerte, cuya combinación se sabe de memoria. “En lo que respecta a mis hijas, no soy una gran fan de la electrónica personal, como los iPads. Los tengo en una caja fuerte y sólo salen de allí en ocasiones especiales”, ha revelado.

Durante los meses de confinamiento doméstico motivados por la pandemia del coronavirus, la estrella de cine y su familia se vieron forzados a dedicarle más horas de lo habitual a las pantallas de sus ordenadores, televisores y demás dispositivos. “Durante la pandemia, cuando las escuelas eran todas virtuales, nos sumergimos cada uno en nuestros propios aparatos. Y no me gustó”, ha añadido en su conversación con la revista ‘Better Homes and Gardens’.

Eso sí, a la artista le encanta ver películas con sus hijas, ya sea en el sofá de su casa o acurrucadas dentro de su cama. “Vemos un montón de películas y programas, así que no quiero juzgar a nadie por el tiempo que están frente a la pantalla. Nos metemos las tres en mi cama y pasamos un gran rato juntas”, ha explicado.