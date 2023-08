Shania Twain ‘reza’ por la recuperación de Céline Dion

Shania Twain, como tantos otros millones de fans en todo el mundo, espera que Céline Dion se recupere en la medida de lo posible de los terribles efectos que le ha dejado el llamado Síndrome de la Persona Rígida, una dolencia que, en el caso de la diva canadiense, le ha provocado espasmos, fatiga, agarrotamiento muscular y la imposibilidad de ejercitar correctamente las cuerdas vocales, que han sido siempre su principal instrumento de trabajo.

En conversación con la revista Billboard, Twain ha querido solidarizarse con su compañera de profesión, enviándole ánimos y asegurando que “reza” por ella. “Soy una gran fan de Céline, de su voz. Es una vocalista extraordinaria, única en su especie. Espero poder hablar con ella en algún momento. Pienso que debe de ser muy difícil para ella y sé por experiencia propia lo terrible que es que algo te impida cantar, o interfiera en el disfrute de la vida”, ha explicado en su entrevista.

“Rezo por ella, para que pueda superarlo y vuelva a cantar para nosotros de nuevo en los escenarios”, ha sentenciado la artista de 57 años, quien no ha podido evitar recordar la devastadora experiencia que padeció cuando le fue diagnosticada la enfermedad de Lyme hace ya dos décadas. La diva tuvo que someterse a varias operaciones, “muy invasivas”, en sus propias palabras, para volver a cantar con la fuerza de antaño.

“Fue una intervención muy invasiva y me dejó una gran cicatriz de la que estoy muy orgullosa. Me hace muy feliz tener una cicatriz, en vez de no tener voz. La verdad es que la cirugía fue un milagro, y me siento muy agradecida. Después de la operación, y para volver al estudio, tuve que reaprender a cantar: cantaba demasiado alto y ahora también maldigo demasiado alto”, revelaba con sentido del humor a su paso por el programa de Graham Norton.