Asegura Olivia Rodrigo que ha elegido mal en el amor

Olivia Rodrigo salió con algunas personas con las que no debió haber salido, esto después de lanzar su álbum debut.

La cantante de 20 años disfrutó de un gran éxito con su álbum de 2021 ‘Sour’, pero Olivia posteriormente tuvo problemas para lidiar con la presión externa.

En declaraciones al periódico The New York Times, compartió: ‘Tenía tal deseo de vivir y experimentar cosas, cometer errores y crecer después de que salió -Sour-, sentí una especie de presión por ser esta chica que pensé que todos esperaban de mí. ser. Y creo que debido a esa presión, tal vez hice cosas que tal vez no debería haber salido: salí con personas que no debería haberlo hecho’.

Olivia, quien no dio nombres en la entrevista, está lista para lanzar su esperado nuevo álbum, ‘Guts’, en septiembre.

La estrella que encabeza las listas describió el nuevo disco como ‘tener un cuenta esos sentimiento y salir de esa desilusión y darme cuenta de la esencia de quien soy y lo que quiero hacer y con quién quiero pasar mi tiempo’.

Mientras tanto, Olivia describió anteriormente convertirse en una estrella mundial en medio del bloqueo por la COVID-19 como una ‘bendición disfrazada’.

La intérprete cree que el encierro en realidad la ayudó a aceptar su propia fama.

Olivia, quien anteriormente salió con Adam Faze y Zack Bia, le comentó a la BBC: ‘Me ayudó a mantener la cordura cuando había tanto drama. Estar aislada con la gente que amaba y que me importaba me mantuvo fuera del alboroto’.

Olivia también admitió estar ‘mucho más feliz’ que cuando escribió ‘Sour’. Así lo comentó: ‘¡Estoy mucho más feliz que cuando escribí todas esas canciones! Pero también es genial haber hecho algo a partir de esos sentimientos. Y ahora puedo mirarlos y decir: -¡Ja, ja! ¡No sabía nada!-’