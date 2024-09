Arath dice que se va de “La Casa de los Famosos: México”

¡Confirmado! Arath de la Torre abandonará este lunes “La Casa de los Famosos: México”, la decisión fue tomada tras las amenazas de Adrián Marcelo.

“Ojalá no lo tomes como amenaza ni nada, pero yo creo que eres inteligente y no te me pongas en frente. No es amenaza, pero sobre aviso no hay engaño. Si tu familia está viendo este contenido te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí en el siguiente posicionamiento”, le dijo Adrián por haberse posicionado en su contra en la noche de eliminación de ayer domingo donde Gomita fue la quinta eliminada por el público.

Esta no es la primera vez que Arath se confronta con Adrián, y anteriormente también estuvo a punto de irse, por lo que los fans esperan que De la Torre se mantenga fuerte de aquí a las 10:30 pm que es la hora de la gala.

Este lunes, Arath se levantó temprano y se dirigió a la cocina de la casa, donde se encontró con Mario Bezares, quien le preguntó sobre su decisión de abandonar el programa: “Entonces te vas, definitivo. Ya no, ya no hay más vuelta atrás, ya no quieres”. A lo que Arath respondió, visiblemente afectado: “Ya no puedo, wey”.

Más tarde, en un momento de reflexión en solitario frente a las cámaras de la cocina, Arath se abrió aún más sobre su decisión. Con un rostro lleno de pesar, el actor expresó su preocupación por la seguridad de su familia tras las amenazas recibidas de parte de Adrián Marcelo.