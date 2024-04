Amigo de Amy Winehouse critica nueva película biográfica de la cantante

Madrid, España.

El mejor amigo de Amy Winehouse cree que la fallecida cantante estaría furiosa por la nueva película biográfica ‘Back To Black’. Tyler James criticó la ‘espantosa’ nueva película de la directora Sam Taylor-Johnson, insistiendo en que parecía una ‘fantasía’ y que su amiga ‘merecía algo mucho mejor’ porque la película biográfica no mostraba a la Amy que conocía y amaba. Así lo declaró al periódico The Sun on Sunday: “Ojalá Amy hubiera podido verlo. Ella estaría furiosa. Amy merecía algo mucho mejor. Ella era una superestrella. No esperaba que fuera realista o completamente exacto. Pero fue peor de lo que pensé que sería. Fue terrible y no le hace justicia”. Destacó que se omitieron varias situaciones: “La endulzaron, pasaron por alto su maravillosa vida y omitieron grandes trozos. No está contando su historia. Se podría haber contado mucho más en esta película para haber creado una imagen mejor y más completa de quién era Amy. Ella era la persona más increíble y hermosa que he conocido en mi vida. Ella era hilarantemente divertida, inteligente e inteligente. Eso no se entendió”.

Tyler, quien conoció a Amy cuando tenían sólo 12 años y vivió con ella desde los 18 hasta su muerte en 2011, lloró cuando vio la película porque le parecía ‘surrealista’, pero insistió en que no lo era, ya que la cinta presenta muchas imprecisiones. “Lloré porque había mucha anticipación sobre cómo sería. Se sentía tan surrealista, tan extraño. Pero no estaba molesto porque estaba viendo la historia de su vida, porque la película estaba muy alejada de mi vida con Amy y la realidad, había tantas imprecisiones extrañas. La mostraba tomando medicamentos de clase A incluso antes de conocer a Blake, lo cual es completamente incorrecto. Es una libertad absoluta hacer eso”. Tyler continuó: “En algunas partes era como si Amy fuera la única adicta, la única con un problema. Los muestra teniendo conversaciones coherentes y él hablando completamente claro...”. Calificó la cinta como ‘vaga y sin sentido’: “La película es generalizada, vaga, realmente no tenía sentido. Lo que no me gustó es que a menudo se equivocaban con su personaje. Mostró su exageración y confianza en el escenario en los primeros días. Amy no era así en absoluto entonces. Ella no era engreída”.