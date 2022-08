El famoso comediante mexicano Carlos Villagrán, más conocido por haber dado vida al personaje de “Kiko” en el recordado programa “El Chavo del 8” anunció a través de un corto video que visitará Honduras.

“Kiko, Kiko, ya cállense que me desesperan, queridos amigos de Tegucigalpa y San Pedro Sula, a partir del 2 de septiembre voy a estar con todos ustedes, primero en Tegucigalpa, avísale a todo mundo, voy a estar con todos ustedes”, menciona el actor en su mensaje.



En el video no especifica cuál es el motivo de su visita y tampoco revela si estará presentando algún show en particular, pero su próxima llegada ya causó emoción entre cientos de sus seguidores.

Carlos Villagrán Eslava (78) fue uno de los actores que conformó el elenco principal del show creado por Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) y hasta la fecha sigue poniéndose su traje de niño y actuando.

”El Chavo del 8” fue una de las comedias de la televisión mexicana que más fama ganó en todo el mundo y hasta la fecha sus episodios siguen repitiéndose en la televisión y en las redes sociales.