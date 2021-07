Atomic Rose: la banda hondureña "dream pop" que rompe esquemas

Redacción.

Lo que nació como un proyecto que buscaba "diversión", se ha convertido en una de las propuestas musicales más interesantes de los últimos años en Honduras, "Atomic Rose".

La banda hondureña que combina el "dream pop" con la música indie ha cautivado a cientos de amantes de la música, ganándose un lugar en las playlists de reproducción más sonadas.

Son cinco sus integrantes, Daniela Aguilar, Daniel Frañó, Gabriel Fléfil, Iván Zaldivar y Eduardo Moreno. La banda originaria de Tegucigalpa mezcla las emociones y personalidades de cada uno de sus miembros y como resultado graban piezas originales.

Afterparty Blues

Su primer EP (extended play) se titula Afterparty Blues y fue lanzado en febrero del 2020, un tiempo de pandemia que la banda aprovechó para realizar conciertos en línea y seguir preparando material musical para los meses venideros. Desde esa fecha han seguido lanzando nuevas canciones que han encantado entre la juventud hondureña.

Sus videos ganan miles de views en plataformas como YouTube y Spotify, donde títulos como "We Made It", "The New Ones", y "Marry Yourself" ya están entre las favoritas.

A través de su música y letras en inglés, los jóvenes de "Atomic Rose" expresan su identidad y trasladan sus sueños, miedos e ilusiones en canciones para todo el público.

Feelings

"Feelings" es el más reciente sencillo de "Atomic Rose" y ya se puede disfrutar en las plataformas de música más populares y también en el canal de YouTube de la banda.

Con la medida que avanza, "Atomic Rose" tiene el potencial para convertirse en la nueva banda hondureña que rompa fronteras y que se permita soñar con grandes escenarios.