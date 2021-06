FOTOS: Así es la lujosa mansión que atrae a los famosos para vacacionar

Estados Unidos.

Una belleza en medio de la naturaleza, así es la enorme mansión que cautiva a los famosos ubicada en South Lake Tahoe, California.



En uno de los recientes episodios de Keeping Up with the Kardashians se aprecia el interior de la impresionante propiedad ideal para una escapada de invierno.

Los fanáticos de los reality shows notaron que la casa era la misma que fue rentada por el elenco de Real Housewives of Beverly Hills cuando viajaron a esta zona para el segundo episodio de la temporada 11. Esta hermosa mansion tiene un alquiler valorado en 6 mil dolares la noche.

Además de las muchas habitaciones, la propiedad también incluye varias áreas para que los huéspedes pasen el rato y se entretengan. También cuenta con una sala de cine, sala de juegos, un bar y una piscina cubierta estaban disponibles, así como una bañera de hidromasaje y una chimenea con vista al famoso lago en la azotea.