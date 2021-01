Anahí revela dónde se contagió de coronavirus

Monterrey, México.

Anahí afirmó que se contagió de Covid-19 en el concierto tributo a RBD, presentado el 28 de diciembre junto a sus compañeros Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

"Efectivamente me contagie en el concierto. En el tributo a RBD", escribió la cantante en una historia de su cuenta de Instagram.

"Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagie. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (sólo a mí). Se hicieron muchas pruebas y protocolos y la que más insistió en que así fuera fui yo, pero aun así nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido".

La también actriz había publicado en redes sociales el 6 de enero que la enfermedad había llegado a su familia, aunque desde el 3 de enero se dio a conocer que su esposo, el político Manuel Velasco, había dado positivo al coronavirus.

La cantante publicó esta storie en su cuenta de Instagram, en la que reveló que su contagio fue en el concierto de RBD.

"Fui completamente asintomática. Pero desgraciadamente contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés, bendito sea Dios, siempre estuvieron perfectos", agregó.

La publicación temporal fue acompañada por tres más, entre las que aparece una foto con las pruebas con resultado negativo de todos.

"A todos los doctores, enfermeros y todo el personal de salud que se juega todo día a día por salvar a los demás, a ellos todo el respeto, amor y gratitud. Se los digo con el corazón en la mano, cuídense mucho.

"Nada vale la pena para poner la salud en riesgo. Nada".

En el concierto virtual Ser o Parecer: La Unión Global únicamente estuvieron presentes sus compañeros de agrupación y el equipo de producción.

Hasta el momento, ninguno de los integrantes de RBD que acudieron ha reportado haberse contagiado.