Muere por coronavirus Alex Malverde, el rey del Hip Hop en México

Ciudad de México, México

El productor y promotor del hip hop mexicano, Alex Malverde, falleció la madrugada de ayer debido al coronavirus.

A principios de enero, el creativo anunció en sus redes sociales que había contraído la enfermedad y que, aunque no tenía grandes complicaciones, descubrió que tenía los pulmones chiquitos, luego de hacerse una tomografía de tórax, lo que pudo haber agravado su situación.

"Pos con la novedad de que me dio COVID, no me siento mal el día de hoy, pero me dicen (después de hacerme una tomografía) que tengo los pulmones chiquitos, ahora, además de pito chico, soy pulmón chico. Chale, puta vida", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

El fundador del sello Homegrown Mafia mantuvo al tanto a sus seguidores de su estado de salud a través de distintas publicaciones; sin embargo, hace un par de días, externó su miedo a no lograr salir adelante.

"Manden buena vibra, no me quiero morir aún. Cuídense del COVID.

"No saben lo desesperante que es que tu vida dependa de unos tubos, tener miedo de cerrar los ojos y no volver. ¡CUÍDENSE! Seguimos echando chingazos", fueron los últimos mensajes que publicó.

Ante el deceso del también mánager de grandes exponentes del género, múltiples figuras de la industria, como Camilo Lara, Chavo (de Austin TV) y el DJ y productor Bonnz, externaron sus condolencias y se despidieron del mexicano.

"Chale. Esta pinche enfermedad de mierda se lleva a un colega. Un abrazo al cielo @AlexMalverde. Descansa en poder, hermano. Ya nos encontraremos del otro lado", escribió Bonnz.

Malverde fue una de las piezas claves para entender y desarrollar el rap en México, impulsando bajo su sello la carrera de artistas emergentes como La Banda Bastön, Yoga Fire, Alemán, Mike Díaz, Gera MX, así como raperos y productores como Fntxy, Dee, Álvaro Díaz, Derek Novah, DJ Gross, BrunOG y Danny Brasco, entre otros.