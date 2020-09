Revelan pasado oscuro del novio de Ninel Conde y ella lo defiende

Miami, Estados Unidos.

Larry Ramos, el nuevo novio de la cantante Ninel Conde, está involucrado en varios problemas como demandas, infidelidades y hasta hijos no reconocidos.

El empresario, de 34 años, también fue pareja de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, la pareja de “El Bombón Asesino” le toma fotografías a sus novias y luego las comparte con sus amigos.

“Cuidado Ninel, sacaba fotos (Larry) y grababa a sus citas sexuales, es un enfermote. Tenemos pruebas de emails donde luce las bubis que se comía a sus socios”, comentó Ceriani.

Ninel Conde y su nuevo novio Larry Ramos.

“Fíjate que no te esté grabando Ninel (Conde), que no haya cámaras en las habitaciones donde están”, aseguró el argentino en su programa Chisme no like.

Ceriani y Elisa Beristain, conductores del espacio televisivo, presentaron una demanda grupal que la cantante Alejandra Guzmán y otras personas más, entre ellos exrepresentantes, interpusieron en contra de Larry Ramos por fraude, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de contrato.

En resumen, son tres demandas a las que se enfrenta el novio de Ninel Conde, una de ellas por más de dos millones de dólares.

Ninel asegura que su pareja le ha dado mucha paz y amor.

De igual manera, Javier Ceriani comentó que Ninel le fue infiel a Giovanni Medina con Larry Ramos. “Estuvo con los dos al mismo tiempo”, dijo el periodista.

Por otro lado, el presentador de Chisme no like reveló que Larry Ramos tiene un hijo, de cuatro años, en Miami, el cual no quiere reconocer.

“Es hijo de una madre venezolana, tenemos pruebas concretas de que es hijo de Larry Ramos, le pasa muy poca manutención y según dicen lo mandó a abortar”.

Ninel Conde y Larry Ramos.

Ninel defiende a su novio

Ante las advertencias, Conde reaccionó en su cuenta de Instagram para mostrar el respaldo a su novio.

“En la vida encontrarás personas que aparentan saberlo todo, pero que, en realidad, se engañan con su altivez, orgullo y falsa humildad. Aunque tengas que enfrentarte con personas frustradas, mantén siempre tu frente en alto", dijo la artista junto a varias postales con su pareja.

Por último, Ninel subrayó su amor por el colombiano: “I madly love you. Thank you for all your support and patience. You are amazing. A gift from God. #faith #joy (Te amo locamente. Gracias por todo su apoyo y paciencia. Eres fabuloso. Un regalo de Dios”.