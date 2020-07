Programa de Ellen DeGeneres será investigado por racismo

EUA.

En las últimas semanas la imagen pública de Ellen DeGeneres, una de las personalidades más queridas de la pequeña pantalla estadounidense, ha sufrido un duro revés tras la publicación de un artículo de BuzzFeed en el que 10 exempleados de su programa denunciaban haber sido víctimas de "microagresiones" y de bullying o haber sido despedidos como castigo por solicitar una baja médica tras un intento de suicidio.



Cabe destacar que las acusaciones iban dirigidas a los tres productores ejecutivos del espacio televisivo, Ed Glavin, Mary Connelly y Andy Lassner, aunque uno de los entrevistados señaló también que Ellen nunca se molesta en hablar con el personal del 'talk show' que lleva su nombre para asegurarse de que esté a gusto o satisfecho y, de hecho, estaría incluso prohibido dirigirle la palabra cuando se encuentra en el plató o en la oficina.



Ahora la productora de 'The Ellen Show', Telepictures, y su distribuidora, Warner Bros. Television, han enviado un memorándum al equipo informando de que se llevará a cabo una investigación para aclarar si ha tenido lugar algún tipo de conducta inapropiada detrás de las cámaras.

Los encargados de determinarlo serán un grupo de expertos de WarnerMedia y otro de una firma externa, que entrevistarán acerca de su experiencia laboral en el marco del programa tanto a los empleados actuales como a otros que ya lo han abandonado.

El objetivo de esta investigación es crear un ambiente en el que todo el mundo pueda "florecer y prosperar".



Los productores de Ellen han afirmado en todo momento que ella no está involucrada en los aspectos prácticos del día a día y que cualquier responsabilidad relacionada con dinámicas tóxicas que hubieran podido suceder durante las grabaciones recaería completamente sobre ellos.

Uno de los primeros testimonios que daba a entender que 'The Ellen Show' no era precisamente un paraíso entre bambalinas fue el de una de las celebridades con un perfil menor que han pasado por el sillón de la presentadora, la youtuber Nikkie Tutorials, que aseguró que su visita no había sido como esperaba y que Ellen ni siquiera la saludó antes de comenzar la entrevista.