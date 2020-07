El príncipe Frederico de Anhalt habla de política, su fundación y vida

Düsseldorf, Alemania.

El príncipe Frederico de Anhalt, muy conocido en Alemania, cedió una entrevista para conversar acerca de sus múltiples vivencias de antaño, su relación con la política y su fundación.

¿Qué es lo que más le gusta de Düsseldorf?

Viví en Düsseldorf hace unos años, el carnaval es muy bonito, es una ciudad llena de diversión porque se mueve todo, se puede ver a la gente elegante aquí. La gente aquí en Düsseldorf compra como loca; está afuera y aún así lo más bonito es que Düsseldorf es una familia que siempre quiere celebrar juntos y creo que eso es muy bueno.

¿Ha estado en América Latina y a qué países ha viajado?

He estado casi en todas partes, México es hermoso, estuve en Cuba, lo peor de Cuba son los niños mendigando pan en las calles. 35 años hemos trabajado con latinos de México, y Antonio Villaraigosa, el exalcalde, fue el más popular en California, aún tengo contacto con él.

El 40% en Los Ángeles son latinos y nos encantan los mexicanos de Los Ángeles, trabajan muy rápido, son muy flexibles, buenas personas y mejores que los americanos. Los rusos son un pueblo agradable, solo que el gobierno es corrupto, definitivamente la historia de Rusia no tiene nada que ver con la Rusia actual.



Londres, Egipto, China y la ciudad más hermosa que conozco es Roma/Florencia, porque ves cómo se construye la historia del Vaticano. Las historias de Roma, la muralla china y Egipto son muy interesantes para mí, ya que las piedras se han construido en alto.

Mantendré mi residencia en América, pero viviré aquí en Alemania y, por supuesto, me gustaría visitar Honduras y Perú, porque todavía no conozco estos países, incluso, tenía una ama de llaves de Honduras, se llamaba Rosa, era muy agradable y amistosa, al igual que los latinos.

¿Qué piensa de la política de los EEUU?

Trump es un buen político, pero no tiene que ser un buen político, tiene que ser un buen hombre de negocios. Trump hace algo muy correcto por América, por eso voté por él, para mí, hasta el día de hoy, Donald Trump no ha hecho nada malo, dice la verdad y para mí un presidente es el mejor cuando dice la verdad. El desempleo en los Estados Unidos acaba de subir un 3.7%, aunque están tratando de salir de esta pandemia lo más rápido posible.

¿Se postularía como político aquí en Alemania y qué cambiaría si ganara?



No, aquí en Alemania no me postularía más, porque ya estoy muy viejo para la política,por eso no me postularé de nuevo. Cuando era candidato tenía muchos admiradores, tuve la oportunidad en 2010, Meg Withman tiene más votos y menos que Jerry Brown, pero tuve que renunciar por mi esposa.

Si hubiera sido candidato aquí habría cambiado la legislación, la pena es tan baja en Alemania que habría cambiado, el Poder Judicial debe ser más duro, la Policía debe ser más dura, no debes hablar tan bajo, honestamente creo que el abuso infantil es una gran lástima, para mí debe ser un castigo alto para que estos criminales no vuelvan a hacerlo; en América si alguien abusa de un niño entonces va inmediatamente a la cárcel y lo piensa dos veces para volverlo a hacer.

¿Puede hablarme de su fundación, es cierto que ayuda a niños necesitados?

Sí, estamos celebrando nuestra fundación este año, estamos consiguiendo sillas de ruedas electrónicas para niños porque tenemos muchos que necesitan sillas de ruedas nuevas con movimiento técnico de desarollado, esto no está cubierto por el seguro de salud y los padres no pueden pagar por ello, así que he decidido ayudar a estos niño a través de la financiación de mis contactos, estos niños lo conseguirán porque hay muchos que necesitan ese apoyo, nuestra fundación está mirando a su alrededor.

Entrevista realizada por la hondureña: Carmen Aguilera García