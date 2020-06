Karla Panini y Américo Garza amenazan a familia de Karla Luna

México.

La comediante mexicana Karla Panini y su esposo, Américo Garza, amenazaron a la familia de la fallecida Karla Luna por todo lo que han dicho de ellos.

A través de la cuenta de Instagram @malinfluencersmx, la única usada por la ex Lavandera, la polémica pareja posteó una serie de clips en donde argumentan que "han aguantado vara" durante cinco años, por lo que han decidido tomar acciones.

"Nosotros no empezamos con este circo mediático, tanto mi esposo como yo tenemos como cinco años y medio aguantando vara", explicó Karla.

“Cuando empezó todo, que lo empezó la familia Luna, desde antes se empezó con dimes y diretes no dijimos nada, apechugamos y dejamos que se nos dijera de todo, no por buenos, no por santos, sino porque nuestra mayor mortificación son nuestros hijos”, agregó.

Garza asegura que lo que la familia de su expareja busca no es el mejor intéres en las niñas menores que dejó Luna sino en conseguir beneficios económicos con el escándalo.

“Siempre hemos estado dispuestos a platicarlo, a que las vean, pero no bajo las condiciones de la familia de Karla Luna. Yo sé que el móvil no son las niñas, este movimiento, lo que andan haciendo y marchas ridículas, no son por las niñas, es por dinero, es por la serie y porque quieren vender una serie y porque quieren vender un libro.”, dijo Garza.

Panini aseguró que por la familia de quien fuera su amiga y compañera no siente odio, ni amor, y que no tiene problemas en recibirlos en su casa para que tengan contacto y convivencia con las niñas, siempre y cuando sea siguiendo las condiciones de su esposo.

La rubia también resaltó que tuvo la oportunidad de hablar con Luna y aclarar las cosas sobre su affair con Américo Garza, el que inició mientras este estaba casado con la morocha.

“Y si algo yo hice mal, lo hablé con quién lo tuve que hablar, Américo lo habló con quien se tenía que hablar, y no creo que teníamos que decirle a la familia Luna qué sí, qué no, qué pasó, inclusive doña Josefina Luna, tú estuviste en una ocasión en la que yo platiqué con tu hija, estuviste tú, estuvo mi mamá, así que no me vengan a decir que nunca hablé con ella, que nunca aclaré las cosas con ella, porque sí lo hice, no una vez, lo hice tres veces, y ella, yo sé que finalmente se fue bien, se fue en paz en donde está‘’, recalcó.

Los esposos dijeron que pronto contarán su versión y que están cansados de las campañas de desprestigio que los Luna han hecho en su contra.

Hace un mes los hijos mayores de Luna, sus hermanos y sus padres, aseguraron que Karla Panini y Américo Garza maltrataron física y psicológicamente a la malograda comediante, además de señalar que estos robaron dinero a la lavandera morocha.

Los familiares de Luna también denunciaron que Panini y Garza no los han dejado tener contacto con las hijas menores de fallecida humorista.