Lele Pons revela que padece varios trastornos mentales

Miami, EEUU.

La serie documental que la influencer Lele Pons ha grabado para YouTube ha desvelado muchos secretos inesperados sobre su vida que vienen a demostrar que la realidad casi nunca coincide con la imagen idílica que se proyecta en las redes sociales.

La venezonala ha desvelado en el primer episodio que padece un trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y síndrome de Tourette: estas dos enfermedades suelen presentarse juntas y Lele lleva conviviendo con ellas más de una década.

También ha explicado que sufre depresión y trastorno por déficit de atención con hiperactividad y recientemente desapareció durante un mes para refugiarse en un rancho en el que estuvo sometiéndose a tratamiento médico.

"En muchas ocasiones, de no ser por la medicación que estaba tomando, estoy segura de que ahora mismo no estaría en la posición en que me encuentro", ha explicado entre lágrimas.

Su terapeuta y sus familiares han accedido a hablar frente a las cámaras para explicar cómo su interés por Vine, la plataforma en que comenzó a fraguarse su carrera, era una extensión de su costumbre de comunicarse con su familia a través de dibujos cuando era una niña.

La estrella de las redes sociales, que cuenta con más de 40 millones de seguidores en Instagram, ha decidido compartir esta información tan personal para mostrar que su vida no es tan perfecta como muchos imaginan. De hecho, a día de hoy sigue lidiando con tics derivados de su condición y antes de ducharse, por ejemplo, siempre tiene que abrir y cerrar el grifo tres veces.

Lele Pons siempre ha sido transparente en cuanto a su vida privada. En el pasado no ha tenido problemas en admitir que su belleza es en parte gracias a las cirugísa plásticas, algo a lo que recurrió para mejorar su autoestima.