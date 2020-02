Joy Huerta presenta a su esposa oficialmente en Instagram en San Valentín

México.

Se podría decir que la cantante mexicana Joy Huerta del dúo Jesse y Joy, presentó de manera oficial a su esposa con una romántica publicación en Instagram.

La arista aprovechó el Día de San Valentín para dedicar unas tiernas palabras a la madre de su hija, la arista mexicana Diana Atri.

"Esta mujer Diana Atri es la dueña de mis suspiros, la luz de mis ojos, mi fuerza y mi debilidad, ella es todo lo que está bien con mi vida.", escribió la cantante junto a una foto de ella y su esposa.

En la misma publicación la interprete de "Corre Corazón" también explicó por qué no comparte su vida privada.

"No mostrar a mi familia es mi forma de protegerles aunque sea un poco de este mundo frívolo, vacío. De gente con doble moral que predican y juran que el mundo es solo blanco y negro, de los que sus creencias están sobre las de todos los demás. Gente que por temor a ver hacia adentro critican a los de afuera, porque les parece el camino fácil. Pero por gente como yo que a diferencia de mi no tienen una plataforma cómo esta, les presento, comparto y presumo una foto con mi esposa hermosa (una de mis favoritas) con el fin de visibilizar a los que son ignorados, agredidos, avergonzados, satanizados y/o han perdido su vida por amar a alguien que muchos en la sociedad no considera correcto.", añadió.

"No les deseo un feliz día de los enamorados o de la amistad, les deseo una vida llena de amor y amor por ustedes mismos, les deseo plenitud y paz interna. Les deseo que el amor toque a su puerta y le abran sin miedo...que sin pensarlo tanto: dejemos entrar un poquito de amor.", concluyó la estrella.

MIRA: ¿Quién es Diana Atri?,la esposa de la cantante Joy Huerta

El romance entre Huerta y Atri era un secreto a voces, pero la cantante nunca había querido revelar completamente esta parte de su vida al público.

Fue en abril de 2019 cuando Joy Huerta dejó a sus seguidores sorprendidos al confirmar que era homosexual, anunciando que esperaba a su primera bebé junto a su esposa, de quien no dio más detalles en aquel momento.

"Nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace siete años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino. Pero dejando a un lado el miedo y el que dirán, abrí los brazos por completo a mi felicidad", expresó en aquel momento.

ADEMÁS: Maluma explota tras señalamientos de homosexualidad

En mayo de 2019, Joy Huerta y Diana Atri dieron la bienvenida a su primera hija en común, Noah.