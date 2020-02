¿Brad Pitt piensa retirarse tras ganar el Óscar?

Los Ángeles, EEUU.

Cuando le preguntaron a Brad Pitt si estaba viviendo el mejor momento de su vida tras ganar el Óscar como Mejor Actor de Reparto por "Había una Vez... en Hollywood", contestó que no necesariamente, porque aún espera que suceda más cosas.

"Esto es una comunidad con amigos a los que amo y que hemos hecho cosas juntos. Lo he estado haciendo por 30 años, y siento una responsabilidad más grande que nada, más que eso, que una racha de victorias.", dijo el actor tras la ceremonia.

Pitt no especifico cuáles son sus planes después de un año agitado, en 2019 regresó con dos producciones "Ad Astra" y "Once Upon a Time... in Hollywood". Por el momento no tiene ningún papel en el horizonte y también ha dejado de lado su faceta como productor.

"Si pienso en el futuro, creo que es momento de desaparecer por unos instantes y luego, regresar para hacer nuevas cosas", apuntó.

En la sala de entrevistas con los triunfadores de la ceremonia de los Óscar, en el Loews Hotel, pegado al Dolby Theater, Pitt recibió una gran ovación de parte de los periodistas y agradeció su apoyo.

Brad Pitt (d) posa junto a Joaquin Phoenix - mejor actor por Joker- y Renée Zellweger - mejor actriz por Judy-. AFP

Dispuesto a apoyar a sus hijos

Sobre el escenario, durante la ceremonia, el astro de 56 años Pitt dedicó el galardón a sus hijos y mencionó a varios amigos.

También ganador del Globo de Oro, del SAG Award y del BAFTA por su trabajo en el filme de Quentin Tarantino, Pitt mencionó lo que pasaría si sus vástagos le pidieran permiso para dedicarse a lo mismo que él.

"Hablemos de eso cuando tengan 18. sinceramente no sé. Mira, quiero que ellos persigan sus deseos. Tú sabes, que sigan sus pasiones, lo que sea, que hagan lo que les interesa. Y está, entonces, pensarlo y guiarlos de la mejor manera que pueda."

"Pero sí creo que ellos deben de tratar en todo lo que quieran y descubrir dónde está lo que les apasiona. Entonces, si ellos quieren eso ¿por qué no?", dijo el ex marido de Angelina Jolie y padre de seis chicos.

Muy sonriente, con semblante victorioso y agradecido, el ex de Jennifer Aniston y Gwyneth Paltrow aseguró que de alguna manera festejará con sus hijos lo que sucedió, pero no sabe qué tanto.

Tintes políticos en su discurso del Óscar

Al cuestionarle por qué en su discurso de aceptación de la estatuilla lamentó la situación política de los Estados Unidos, Brad se dijo desilusionado con lo que ha pasado últimamente con Donald Trump.

"Esta semana fue realmente decepcionante. Pienso que es todo un juego lo que él está haciendo, es un día triste y no debemos pasarlo por alto. Y lo digo muy seriamente", comentó respecto a las controversias generadas por el posible impeachment del Presidente de los Estados Unidos.

La estrella del cine y la producción fílmica dijo que aunque últimamente sus discursos han sido muy celebrados por su sentido del humor, a veces quiere ser divertido y a veces, muy serio.

Con el Óscar a mejor actor de reparto, Brad Pitt cierra un ciclo de triunfos está temporada de premios en la que se llevó el Globo de Oro, el SAG, el Critics' Choice y el BAFTA, todos por su rol en la cinta de Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood".

