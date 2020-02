Brad Pitt captado junto a misteriosa rubia en los Premios Óscar 2020

Los Ángeles, EEUU.

Probablemente Brad Pitt esté viviendo una de las mejores noches de su carrera tras ganar su primer Óscar como actor y lo pasó junto a una misteriosa rubia.

Este 09 de febrero el actor se apareció en la 92 edición de los premios Óscar como el soltero de oro desfilando en solo por la alfombra roja, pero más adelante en la pemiación fue visto riendo junto a una rubia mayor, y no era su madre.

La mujer que acompañaba a Pitt, que ganó a mejor actor de reparto por "Once Upon a Time...", era su mánager Cynthia Pett-Dante.

Brad Pitt estuvo acompañado de su mánager Cynthia Pett-Dante

Pett-Dante ha sido la representante del actor desde hace varios años.

Aunque Pitt llegó sin la compañía de su familia a una noche tan especial, el actor no dejó a recordar a sus seis hijos con su ex esposa Angelina Jolie, a quienes dedicó su reconocimiento.

Pitt, de 51 años, aprovechó su tiempo en el micrófono para hacer un chiste con tintes políticos diciendo "Me dijeron que solo tenía 45 segundos, 45 segundos más de lo que el Senado le dio a John Bolton esta semana", bromeó. 'Estoy pensando que quizás Quentin [Tarantino] hace una película al respecto. Al final, los adultos hacen lo correcto."

El actor también agradeció a su director Quentin Tarantino y su co protagonista Leonardo DiCaprio.

Brad volvió a salir victorioso, ganando a talentos como Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino y Joe Pesci.

El ganador del Óscar Oscar ya ganó un Globo de Oro, BAFTA, SAG Award y Critics 'Choice Award por su papel en Once Upon A Time In Hollywood.