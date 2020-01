Ozuna anuncia su boda con su novia, Taina

Puerto Rico.

El cantante Ozuna reveló sus planes para pasar por el altar con su novia de los últimos ocho años y madre además de sus dos hijos.

La feliz noticia fue compartida por el puertorriqueño en un vídeo publicado en Instagram este lunes, donde se puede ver a la estrella de reguetón acompañado de Taína dando un breve discurso en lo que parece ser una reunión con sus seres queridos que ha conseguido emocionar a sus seguidores y a sus amigos famosos por lo sincero que se muestra a la hora de hacer un recuento de su historia de amor.

"Yo soy un tipo claro: no ha sido fácil. Han sido casi ocho años, no de matrimonio, de noviazgo, con altas y bajas, pero siempre con mi familia, trabajando para ellos y construyendo nuestro futuro, no solo el mío", aseguró.

Ozuna y Taina junto a sus dos hijos.

MIRA: Mensaje de Maluma a Natalia Barulich aviva rumores de reconciliaron

En la publicación el cantante también dedicó un agradecimiento muy especial a su familia política por el apoyo que le han mostrado en todo momento.

"Ellos como quien dice me recogieron de la calle. Yo estaba por ahí dando vueltas y tratando de sobrevivir, y cuando tuve a mi familia por fin pude echar p'alante, pensar diferente y cambiar muchas cosas", expresó en intérprete de "Taki Taki".

Ozuna no ocultó que compaginar su vida familiar con su carrera profesional resultara fácil en un principio, ya que pasó "de ser un niño que andaba en bicicleta" a "tener una esposa" en lo que le pareció un abrir y cerrar de ojos, pero recientemente comenzó a sentir que había llegado el momento de dar otro paso en su relación.

"Quería casarme hace rato, pero estaba esperando un momento especial y no tenía tiempo. Quería pasarla bien, que ella entendiera que la familia es lo mas importante y sagrado que hay en esta vida... pero en este tiempo tan especial que hemos pasado estas navidades le pedí matrimonio porque yo ya quería casarme", recordó emocionado el cantante de "Yo X Ti, Tú X Mí".

ADEMÁS: Premios Lo Nuestro 2020: Lista de nominados

Ozuna no ha dado más detalles de su boda con Taina, pero desde sus amigos famosos se están ofreciendo para colaborar en la fiesta. "Yo me encargó de la música", le comentó Wisin en la publicación.