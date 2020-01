Gael García Bernal actuará en serie de HBO Max

Los Ángeles, EUA.

El actor mexicano Gael García Bernal fichará por HBO Max para trabajar en una miniserie apocalíptica que se basará en la novela "Station Eleven" del escritor Emily St. John Mandel y que se estrenará este año.



García Bernal interpretará a un actor llamado Arthur, informó el medio especializado Deadline, y compartirá reparto con Mackenzie Davis ("Terminator: Dark Fate") y Himesh Patel ("Yesterday"), los dos protagonistas de la producción.



La miniserie contará con 10 episodios y, como el libro, será una saga posapocalíptica que abarca múltiples líneas de tiempo al contar las historias de los supervivientes a un virus letal, conocido como la "gripe de Georgia", que destruye el mundo conocido.



La trama seguirá los intentos de los personajes por construir un nuevo mundo a la vez que tratan de aferrarse al pasado que han perdido.



Bernal ganó un Globo de Oro por su papel de Rodrigo en "Mozart in the Jungle", la serie de Amazon que terminó en 2018 con su cuarta temporada.



El mexicano también puso su voz para el exitoso musical de dibujos animados "Coco", de Disney-Pixar, inspirado en la tradición mexicana del Día de los Muertos.



Por su parte, Davis interpretará a Kirsten, otra superviviente a la enfermedad y que también hará de actriz en una compañía de teatro inspirada por Shakespeare.



Mientras que Patel será Jeevan, definido por la producción como un alma perdida sin empleo que debe convertirse en líder tras la devastación producida por el virus.



La miniserie formará parte del catálogo de HBO Max, la futura plataforma de contenidos que prepara WarnerMedia y con la que espera competir contra Netflix y Disney +.



HBO Max se lanzará en mayo de 2020 e incluirá en su oferta a HBO, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, The CW, Cartoon Network, Adult Swim y Looney Tunes, entre otros.