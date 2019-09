Millie Bobby Brown afronta su primera polémica por su marca de cosmética

Redacción.



El mundo de la belleza se ha convertido en un filón muy rentable para las celebridades, que se han lanzado a seguir el ejemplo de Kylie Jenner con la esperanza de cosechar el mismo éxito que ella. La última en aventurarse en esa industria ha sido la actriz Millie Bobby Brown, que hace unas semanas presentó su nueva colección de maquillaje y cosmética: Florence by Mills, compuesta por productos veganos, orgánicos y que no se prueban en animales.

El objetivo de Millie Bobby Brown es ofrecer a otros jóvenes unas herramientas asequibles con las que empezar a cuidar su piel y, por supuesto, ella ha querido demostrar que también utiliza sus propias creaciones compartiendo en las redes sociales un vídeo de su rutina nocturna empleando el limpiador, el exfoliante y la crema hidratante de su marca.





Sin embargo, esa estrategia de marketing no ha salido como esperaba, ya que le han llovido las críticas por empezar y acabar la grabación perfectamente maquillada y no llegar a lavarse realmente la cara en ningún momento. En su lugar, parece que Millie Bobby Brown se limita a frotarse el rostro con las manos secas y sin aplicar realmente ningún producto, lo que ha llevado a muchos de sus seguidores a preguntarse por qué deberían de comprar su línea de cosméticos si ella misma no está dispuesta a usarlos.



Ahora la protagonista de 'Stranger things' ha salido al paso de esa polémica para aclarar que solo quería mostrar de una manera rápida y sencilla cómo hay que aplicar en teoría los artículos de Florence by Mills.







"Aún estoy aprendiendo cuál es la mejor manera de compartir mis rutinas mientras descubro cómo funciona esta plataforma. No soy ninguna experta. Pensé que grabar un vídeo rápido replicando los pasos que sigo cada noche sería una buena idea, pero ya veo que no. Comprendo y aprecio sus comentarios, tanto ahora como a lo largo de todo este viaje. Por favor, seguir compartiendo conmigo vuestras opiniones y yo haré lo mismo", ha explicado en un comunicado compartido en su cuenta de Instagram en el que se ha despedido deseando "luz y amor" a todos sus fans.