Adele inicia los trámites para divorciarse de Simon Konecki

Redacción.



La cantante Adele habría tomado la iniciativa para disolver finalmente su matrimonio con el empresario Simon Konecki, de quien se separó el pasado mes de abril tras tres años de matrimonio y, en total, ocho de relación sentimental. Según el portal de noticias TMZ, el equipo legal de la intérprete habría interpuesto la correspondiente demanda ante un tribunal del condado de Los Ángeles, pero de momento no han trascendido más detalles sobre las exigencias que habría dejado por escrito de cara a su futuro en la soltería.



Lea más: Demi Moore sufrió un aborto en el sexto mes de gestación de su matrimonio con Ashton Kutcher

Las únicas declaraciones que ha llegado a ofrecer la estrella de la música sobre el fin de su historia de amor con Simon Konecki, padre de su pequeño Angelo (6), fueron proporcionadas a la prensa por medio de su representante, cinco meses atrás, y solo hacían referencia al deseo de la expareja de seguir criando a su retoño juntos y en un ambiente de máxima normalidad.

"Adele y su compañero sentimental se han separado. Se han comprometido a seguir cuidando de su hijo desde su amor más profundo. Como siempre, los dos necesitan privacidad y por tanto no se harán más comentarios al respecto", reza la nota que emitió en su momento el agente de la intérprete británica.





Al margen de los agradecimientos que vino dirigiendo a su entonces marido, así como a su hijo, cada vez que recogía uno de los innumerables premios con los que ha sido agasajada por su exitosa trayectoria musical, lo cierto es que Adele se ha pronunciado con cuentagotas sobre su ámbito más íntimo desde que saltara al estrellato. Por eso cobra especial relevancia la ocasión en la que no dudó en revelar que, tras el nacimiento de Angelo en octubre de 2012, había sufrido una fuerte depresión postparto.



Lea más: Respecto a Batman: Robert Pattinson prefiere no generar expectativas

"No quería estar con mi hijo, me daba miedo poder herirle, me preocupaba la idea de no estar haciendo un buen trabajo como madre. Estaba obsesionada y sentía que no estaba preparada para una labor así. Llegué a pensar que había tomado la peor decisión de mi vida...", aseguraba la vocalista en una entrevista reciente.