Katie Holmes y Jamie Foxx se separan tras seis años de relación

Katie Holmes y Jamie Foxx terminaron su relación tras seis años juntos, reportó Page Six.

El histrión fue visto el fin de semana junto a la cantante Sela Vave, por lo que surgieron rumores de un engaño, pero amigos cercanos al actor confirmaron que él y la actriz estaban separados desde mayo, después de haber asistido juntos a la Met Gala de este año.



Los actores comenzaron a salir en 2013, poco después de que Katie Holmes se divorció de Tom Cruise, pero hacían lo posible por no ser vistos juntos en público.



La primera aparición de Foxx y Holmes como pareja formal, fue en la gala previa a los Grammys de 2018.



Según reveló Page Six, la última vez que se dejaron ver juntos fue el pasado mes de mayo en Nueva York, en la Met Gala.



Una fuente reveló a Us Weekly, que fue Katie Holmes quien inició la división entre ambos.



A finales de julio, Jamie Foxx y la cantante Sela Vave hicieron un programa juntos. "Tuve la increíble oportunidad de estar en el aire, Es realmente una gran bendición estar rodeado y aprender de algunos de los mejores en el negocio. Estoy constantemente asombrada de su talento", expresó Vave, según el Dailymail.







Jamie Foxx y Sela Vave también se tomaron fotos juntos Disneyland acompañados de familiares y amigos.







En febrero corrieron los rumores de que la pareja se había separado, después de que se escuchara Jamie Foxx decir que estaba soltero, en la gala de los Premios Óscar.



Después de que Katie Holmes se separara de Tom Cruise, hubo un torbellino de rumores de que el acuerdo de divorcio le prohibía a la actriz salir públicamente con alguien durante cinco años.



Katie tiene una hija con Tom, Suri Cruise de 13 años, quien ha estado bajo la custodia de la actriz desde su separación.